お母さんに足を拭かれている間、ずーっと猫さんの文句が止まらなくて…？ふたりの絶妙なやりとりの様子が注目を集めています。

多くの反響を呼んだ投稿は記事執筆時点で57万回再生を突破し、「ずっとゴチャゴチャ文句言ってて可愛いw」「鳴き声可愛くて好き」「愛情たっぷりに育てて貰ってるのがよく分かる♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：お母さんに『足を拭かれるキジトラ猫』…想像以上に『文句が止まらない光景』】

キレイキレイしましょうね

YouTubeチャンネル『ichto Namba』に投稿されたのは、13歳のキジトラ猫「みーちゃん」とお母さんによる心和む攻防を収めた動画です。

ある日、大きな鳴き声を聞きつけた投稿主さんが向かった先には、椅子に座ったお母さんに抱きかかえられたみーちゃんの姿が。お腹を見せて後ろ足をきちんと揃えた愛らしい姿のまま、前足からフキフキと拭かれ始めたといいます。

文句が止まらない！

やはり文句を言っているのか、「うにゃー！」と訴えるようにお喋りが止まらないみーちゃん。しかし、後ろ足を拭いても攻撃することもなく、動かすのは顔と上半身を少しひねる程度。お母さんにお任せといった様子で身を預け、とってもお利口さんです。

ふたりとも手慣れているこの足拭き、実は外に行くこともあるというみーちゃんとお母さんの10年以上も続く日課なのだとか。綺麗にしてもらっていると理解して大人しくしていても、いまだに文句を言い続けている姿につい笑ってしまいます。

感情表現豊かなみーちゃん

足を拭き終わったタイミングでのお母さんの「爪切らな…」の言葉に、思わずみーちゃんは焦った反応に。さりげなくお尻も拭かれたものの、道具が手元になかったことで爪切りは免れたそうで、さっさと膝からおりようとしますが…。

お母さんの思いつきで同居猫さんがいる2階に連行！…されますが、文句がエスカレートしたためすぐに謝罪して1階へ。労る投稿主さんに「散々なんですけど…」とばかりにニャーニャー言いつけても怒っていないあたり、お母さんへの愛情と信頼がばっちりと伝わってくる可愛いみーちゃんなのでした。

投稿には「お母さんとみーちゃんのやりとり最高」「メッチャクチャ喋る子やなwww可愛すぎwww」「文句は言うけど爪はたてないあたり優しい猫様」「されるがままなの可愛い♡」「爪切らなでガチで反応しだしたw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ichto Namba』では、みーちゃんと後輩猫「ジジ」ちゃんの日常の様子が投稿されています。みーちゃんVSお母さんの足拭きはもちろん、心癒される可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ichto Namba」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。