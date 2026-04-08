明日の『風、薫る』“りん”見上愛、娘を連れて東京へ “直美”上坂樹里は日本を離れることを切望
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第9回）が4月9日に放送される。
【写真】メアリー（アニャ・フロリス）に“一緒に連れて行って”と頼む直美（上坂樹里）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第9回あらすじ
りんと環（宮島るか）は信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へと向かう。
一方、教会で直美を見守ってきた宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）が日本を離れることになった。直美は一緒に連れて行ってほしいと頼むが断られてしまう…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】メアリー（アニャ・フロリス）に“一緒に連れて行って”と頼む直美（上坂樹里）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第9回あらすじ
りんと環（宮島るか）は信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へと向かう。
一方、教会で直美を見守ってきた宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）が日本を離れることになった。直美は一緒に連れて行ってほしいと頼むが断られてしまう…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。