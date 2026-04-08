◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点の３回無死一、三塁での２打席目で右翼フェンス直撃の適時打を放った。開幕直後はスロースタート気味だったが、打率はあっという間に３割となった。

ブルージェイズの先発は、ケビン・ガウスマン投手（３５）。５年連続２ケタ勝利を挙げている右腕で、この試合前までの今季２登板では、１２イニングを投げ、浴びた安打は３本で１失点のみで２１奪三振と好調だ。大谷は２３年に１本のホームランを打っているが、レギュラーシーズンと昨季のワールドシリーズを合わせると、これまで１７打数２安打の打率１割１分８厘と苦しめられている。

初回先頭の１打席目は四球で出塁。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁を「４２」にまで伸ばして、日本人史上単独２位となり、イチロー（マリナーズ）が０９年４〜６月に作った日本人記録の「４３」に王手をかけた。

両軍無得点の３回無死一、三塁の２打席目は、内角低めの直球をはじき返して右翼フェンス直撃の適時打。データサイト「Baseball Savant」によると、ヤンキースタジアムなど３球場であれば本塁打になっていた当たりだった。

大谷は前日６日（同７日）の敵地・ブルージェイズ戦で、４打席目に中堅へ２戦連発となる３号ソロ。低めの見逃せばボールかという球をはじき返し、試合後のテレビインタビューでは「いいコースでしたけど、いいアプローチができたと思う。（打球が）低かったので、（フェンスを）越えるかなとは思いましたけど、ちょっと分からなかった。でも、いいバッティングだったかなとは思います」とうなずいていた。

調子は上向きだ。開幕からの６試合は１８打数３安打の打率１割６分７厘だったが、その後の４試合はすべて１試合２安打をマークし、４戦３発。あす８日（同９日）には先発登板も予定されている。