イランの高官は7日、ロイター通信の取材に対し「イランは平和にも戦争にも備えている」と述べました。首都テヘランの住民は7日、NNNの取材に対し「重大な事態にならないことを願っている」と話しました。

ロイター通信によりますと、イランの高官は7日、トランプ大統領が設定した交渉期限を前に、「イランは平和にも戦争にも備えている」と述べました。また、イラン当局のひとりは「仲介者を通じたアメリカとのやりとりはまだ続いている」と述べ、交渉が続いていることを明らかにしました。

一方で、イラン中央軍司令部の報道官は7日、「アメリカとその同盟国のインフラを攻撃し、石油やガスを何年も利用できなくなるような措置を講ずる」と警告しました。

イランの首都テヘランの住民は7日、NNNの電話取材に応じ、「自分にはどうすることもできない」「何らかの合意や交渉が行われ、今夜は、重大な事態にならないことを願っている」と胸の内を明かしました。

イラン国内では7日、一部地域で国民が火力発電所や橋の上などにイラン国旗を持って集まり、「人間の鎖」として攻撃に抵抗する姿勢を示していました。