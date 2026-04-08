で配信中のマーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2より、ジェシカ・ジョーンズの本格参戦を示す新たなる予告編が公開された。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、2026年3月25日より配信開始。第4話の配信を目前に控え、今後の展開を示唆するミッドシーズン・トレーラーがお披露目となった。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

映像は、ブルズアイ／ベンジャミン・ポインデクスターがダイナーで特殊部隊を相手に華麗な戦闘を繰り広げるシーンでスタート。これまでの展開をおさらいしつつ、マット＆カレン率いるレジスタンスとフィスク勢との戦いが激化していく様子が示唆される。

後半では、おなじみの黒いレザージャケットに身を包んだジェシカ・ジョーンズが颯爽と登場。「娘がいる自宅に連中がやって来た」「ムカついてる」とマットに語り、本領発揮の激しい格闘シーンも映し出される。「血みどろの戦いになるだろう」と言われたジェシカは「それなら存分に楽しめるはず」と応じ、マットは思わず笑い声を上げる。

タイトルロゴの後にはパニッシャーが登場し、銃口を向ける印象的なカットで締めくくられる。シーズン2本編への登場はないものの、最終話の翌週となる2026年5月12日（US時間）に、スペシャルドラマ「パニッシャー：ワン・ラスト・キル（原題）」が配信される予定だ。

なお今回の予告編では、ジェシカが娘を持つ母親になっていることが明らかとなった。これまでの無鉄砲な私立探偵というイメージから一転、守るべき存在を持つ立場となったことで、何らかの変化が生じている可能性がありそうだ。ちなみにコミックでは、ルーク・ケイジとの間にダニエルという娘がいることで知られている。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、ディズニープラスで毎週水曜に新エピソードを更新中。「パニッシャー：ワン・ラスト・キル（原題）」は2026年5月12日（US時間）に登場予定。