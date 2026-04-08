【ひらがなクイズ】制限時間1分以内で解いてみよう！ ヒントは時代劇でよく見るあの技
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
「どこかで聞いたことがあるはずなのに…」ともどかしくなるような、脳を程よく刺激する問題を用意しました。今回は、静かな情景や、朝のひととき、そして時代劇などで耳にするあの技に関連した言葉が登場します。1分以内のひらめきで、全問正解を勝ち取りましょう！
しず□□
□□ぎり
□□がた
ヒント：周りが物音一つしない様子や、今日の朝のこと、そして侍が斜めに切り下ろす技の名前を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けさ」を入れると、次のようになります。
しずけさ（静けさ）
けさぎり（袈裟斬り）
けさがた（今朝方）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常的な「朝」の表現と、専門的な「剣術」の用語がミックスされていました。頭の中の言葉の引き出しを多方面にわたって開くことで、ひらめきの回路がより活性化されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「どこかで聞いたことがあるはずなのに…」ともどかしくなるような、脳を程よく刺激する問題を用意しました。今回は、静かな情景や、朝のひととき、そして時代劇などで耳にするあの技に関連した言葉が登場します。1分以内のひらめきで、全問正解を勝ち取りましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぎり
□□がた
ヒント：周りが物音一つしない様子や、今日の朝のこと、そして侍が斜めに切り下ろす技の名前を思い出してみてください。
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正解：けさ正解は「けさ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けさ」を入れると、次のようになります。
しずけさ（静けさ）
けさぎり（袈裟斬り）
けさがた（今朝方）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常的な「朝」の表現と、専門的な「剣術」の用語がミックスされていました。頭の中の言葉の引き出しを多方面にわたって開くことで、ひらめきの回路がより活性化されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)