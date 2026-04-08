3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。朝の時間帯や静かな情景を表す言葉をヒントに、制限時間1分以内の全問正解を目指しましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

「どこかで聞いたことがあるはずなのに…」ともどかしくなるような、脳を程よく刺激する問題を用意しました。今回は、静かな情景や、朝のひととき、そして時代劇などで耳にするあの技に関連した言葉が登場します。1分以内のひらめきで、全問正解を勝ち取りましょう！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

しず□□
□□ぎり
□□がた

ヒント：周りが物音一つしない様子や、今日の朝のこと、そして侍が斜めに切り下ろす技の名前を思い出してみてください。

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正解：けさ

正解は「けさ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「けさ」を入れると、次のようになります。

しずけさ（静けさ）
けさぎり（袈裟斬り）
けさがた（今朝方）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常的な「朝」の表現と、専門的な「剣術」の用語がミックスされていました。頭の中の言葉の引き出しを多方面にわたって開くことで、ひらめきの回路がより活性化されますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)