「毎日よく頑張ってますね」横澤夏子、長女の小学校入学式に出席！ 「写真がらしすぎて笑いました〜」
お笑いタレントの横澤夏子さんは4月6日、自身のInstagramを更新。長女の小学校入学式に出席したことを報告しました。
【写真】横澤夏子と長女の手つなぎショット
さらに式典での心境について、「長女をまだ小さいと思ったことなかったけど入学式で、『小さくて可愛い』って声を聞いてまだ小さいんだと思って泣けてきたのよー！やんなっちゃう！」と、母としての素直な思いを明かしました。投稿ではピンクのランドセルを背負い、黄色い帽子をかぶった長女と、しっかりと手をつないで歩く横澤さんのほほ笑ましい写真を披露しています。
コメントでは、「可愛いけど大変な時期の3人のこどもたちを育てながら、お仕事頑張るなっちゃん！尊敬します」「おめでとうございます かわいい」「写真がらしすぎて笑いました〜」「直ぐピカピカランドセル可愛い お母さんも、可愛い」「夏子ママ毎日よく頑張ってますね」などの温かい声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】横澤夏子と長女の手つなぎショット
「おめでとうございます」横澤さんは「長女の小学校入学式でした！ ぽかぽか、途中参加させていただけてありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした！」と、レギュラー出演中の『ぽかぽか』（フジテレビ系）を途中参加にしてもらい、長女の入学式に出席したことを報告。
コメントでは、「可愛いけど大変な時期の3人のこどもたちを育てながら、お仕事頑張るなっちゃん！尊敬します」「おめでとうございます かわいい」「写真がらしすぎて笑いました〜」「直ぐピカピカランドセル可愛い お母さんも、可愛い」「夏子ママ毎日よく頑張ってますね」などの温かい声が寄せられています。
「懐かしい動画が出てきたのよー！」子育ての様子をたびたび公開している横澤さん。2025年12月7日には「懐かしい動画が出てきたのよー！」とつづり、赤ちゃん時代の長女をあやす動画を公開しました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)