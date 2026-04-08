トランプ米大統領/Alex Brandon/AP/File

（CNN）トランプ米大統領は7日、「文明全体」を破壊すると予告していた午後8時（日本時間8日午前9時）の期限まで2時間を切る中、イランとの2週間の停戦に同意したことを明らかにした。

トランプ氏によれば、停戦合意はホルムズ海峡再開にイランが同意することを条件になされた。

トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルに「パキスタンのシャリフ首相およびムニール元帥と協議したところ、彼らから今夜イランに向け送り出されている破壊的な部隊の投入を控えるよう要請があった。この協議を踏まえ、イランがホルムズ海峡の完全かつ即時、安全な開放に同意することを条件に、私は2週間にわたりイランへの爆撃と攻撃を停止することに同意する。これは双方による停戦だ！」と投稿した。

「そうする理由は、我々が既にすべての軍事目標を達成して、目標を上回る成果を上げているからであり、またイランとの長期和平、そして中東和平に関する決定的な合意に向けて我々が大きく進展しているからだ」とも書き込んだ。

そのうえで「我々はイランから10項目の提案を受け取っており、これが実行可能な交渉の基礎になると信じている。過去に争いがあった点はほぼすべて米国とイランの間で合意に至っているが、2週間の期間があれば合意を最終的なものとし、完成させることができるだろう。米国を代表する大統領として、また中東諸国も代表して、この長期的な問題が解決に近づいていることを光栄に思う」としている。