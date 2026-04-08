パンサー尾形貴弘、8歳長女とテレビ収録 裏で見守った妻・あいさん「本当に面白すぎ！」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが、尾形と8歳の長女・さくらちゃんのテレビ収録に同行した様子を公開した。親子での仲睦まじい2ショットとともに、現場の楽しげな雰囲気が伝わり、反響を呼んでいる。
【写真】長女・さくらちゃん＆パンサー尾形との2ショット公開
あいさんは6日、「テレビ収録でした」と題してブログを更新し、「今日はパパとさくちゃんテレビ収録でした！！」と報告。ピンクの襟元に鮮やかなブルーのワンピース姿でピースサインを見せるさくらちゃんと、オフホワイトのTシャツにホワイトのパンツを合わせた尾形が寄り添う親子ショットを公開した。
収録の様子を見守ったあいさんは、「本当に面白すぎて楽しすぎました！」と振り返り、現場の充実ぶりを明かした。また、「また詳細がでたらすぐにお知らせさせていただきます」と今後の情報解禁についても予告した。
さらに「パパからパワーをもらった日」と題した投稿では、テレビ局で用意された弁当についても触れ、「テレビ局のお弁当がうれしくて普段食べないごはんもいっぱい食べてました」と、さくらちゃんの様子を紹介。「パパ、毎日こんな美味しいお弁当あっていいなぁ」と笑顔で語る姿を伝えた。
尾形の仕事ぶりを間近で見たことで、「テレビ局にも行って夢がまた膨らんでさくらがんばる！！って！！！笑」と、前向きな言葉も飛び出したといい、「パワーをもらってました」と充実した1日を振り返った。
ブログでは、家族の日常や子育ての様子をユーモアを交えて発信しており、仲の良い親子関係もたびたび話題となっている。今回の投稿にもファンから「さくちゃんのツッコミまた観れるかな」「素敵な経験」「尾形さん再び滝汗だったのでは？」「いつも楽しそうな尾形家族、放送日も楽しみ」などの声が寄せられている。
【写真】長女・さくらちゃん＆パンサー尾形との2ショット公開
あいさんは6日、「テレビ収録でした」と題してブログを更新し、「今日はパパとさくちゃんテレビ収録でした！！」と報告。ピンクの襟元に鮮やかなブルーのワンピース姿でピースサインを見せるさくらちゃんと、オフホワイトのTシャツにホワイトのパンツを合わせた尾形が寄り添う親子ショットを公開した。
さらに「パパからパワーをもらった日」と題した投稿では、テレビ局で用意された弁当についても触れ、「テレビ局のお弁当がうれしくて普段食べないごはんもいっぱい食べてました」と、さくらちゃんの様子を紹介。「パパ、毎日こんな美味しいお弁当あっていいなぁ」と笑顔で語る姿を伝えた。
尾形の仕事ぶりを間近で見たことで、「テレビ局にも行って夢がまた膨らんでさくらがんばる！！って！！！笑」と、前向きな言葉も飛び出したといい、「パワーをもらってました」と充実した1日を振り返った。
ブログでは、家族の日常や子育ての様子をユーモアを交えて発信しており、仲の良い親子関係もたびたび話題となっている。今回の投稿にもファンから「さくちゃんのツッコミまた観れるかな」「素敵な経験」「尾形さん再び滝汗だったのでは？」「いつも楽しそうな尾形家族、放送日も楽しみ」などの声が寄せられている。