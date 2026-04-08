将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で開幕する。

【映像】糸谷八段の前夜祭あいさつ（実際の映像）

開幕を前日に控えた前夜祭、大きな拍手で迎えられた挑戦者の糸谷八段は、万感の思いを込めて自身のこれまでの歩みを「花」に例えた。

3年前、最高峰のA級からB級1組へ降級するという憂き目に遭った際、去り際の挨拶で自身の境遇を「一度散ってもまた咲く」と表現していたという糸谷八段。プロ入り20年目という大きな節目を迎えた今期は、それまでの自身の将棋観やプレースタイルを一度捨て去り、モデルチェンジを重ねて戦い抜いてきたことを明かした。

己の将棋を壊し、ゼロから組み替えるという苦難の道。その過酷な試行錯誤の末に見事A級へと返り咲き、前期挑戦者とのプレーオフを制して、初の名人挑戦権を掴み取ったのである。

一度は最高峰の舞台から落ちたものの、血のにじむような努力で再び戻り、大舞台で「咲く」チャンスを得た糸谷八段。激戦の幕開けとなる第1局、そして続く七番勝負のシリーズ全体を通して、「盤上に花を咲かせ続けられるように頑張りたい」と、静かな、しかし熱い闘志を燃やしている。

今期の糸谷八段の挑戦は、盤外での重責を背負いながらの快挙でもある。日本将棋連盟の常務理事として激務をこなし、開幕直前にもシンガポールへ赴くなど多忙を極める中でのA級制覇だった。「現役理事」が名人に挑戦するのは、1986年の大山康晴十五世名人以来、実に40年ぶりとなる歴史的出来事だ。

さらに、自身にとって2026年度の初陣となるこの開幕局には、もう一つの劇的なドラマが懸かっている。2014年の竜王獲得で八段へ昇段して以来、現在までに公式戦で249勝をマーク。本局で絶対王者の藤井名人から勝利をもぎ取れば、節目となる250勝目に到達し、規定による「九段昇段」を果たすこととなる。

自らをアップデートし続け、不屈の精神で這い上がってきた挑戦者は、椿山荘の盤上にどのような大輪の花を咲かせるのか。将棋界の歴史に新たな1ページを刻む大一番が、いよいよ始まる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）