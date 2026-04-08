「ブルージェイズ１−４ドジャース」（７日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手が今季３度目の先発マウンドに上がり、３者連続三振の完璧な立ち上がりを見せた。最終的に今季最長となる７回途中１失点。七回に無死一三塁のピンチを招いてマウンドを降りたが、ベシアが好リリーフで２勝目を手にした。

先頭のスプリンガーからスライダーで空振り三振を奪った山本。続くバーショも２球で追い込み、最後はツーシームで空振り三振に斬った。３番のゲレーロにもストライクを先行させて追い込むと、アウトローのカットボールで見逃し３球三振に斬った。敵地は静まりかえった。

二回は先頭・サンチェスの打球を右翼・タッカーが目測を誤ってまさかの“バンザイ”。完全に詰まっていた中で思った以上に打球が伸びてきたことで捕球できず、二塁打となった。それでも岡本を高めのツーシームで二飛に打ち取り、クレメントも仕留めて走者をクギ付け。最後はルークスを見逃し三振に斬ってピンチを脱出した。

直後に大谷のタイムリーなどで２点の援護をもらってマウンドに上がった三回はヒメネスを一ゴロに打ち取り、バレンズエラから三振を奪ってこの試合５個目。スプリンガーも二ゴロに打ち取って主導権を引き寄せた。

四回は１球でバーショを二ゴロに打ち取り、ゲレーロはボテボテの遊ゴロでキム・ヘソンが鮮やかな好プレーでアシスト。サンチェスには雄たけびをあげながらの投球でフルカウントからのカーブで空振り三振。思わず引き揚げる際には苦笑いを浮かべたほど。４回で６Ｋと抜群の内容だ。五回も岡本を左飛に打ち取るなど、３イニング連続の三者凡退で打者１２人連続アウトだ。

六回は先頭のヒメネスに右前打を浴び、１死二塁からスプリンガーに右中間適時二塁打を許し初失点を喫した。それでもなおも１死一、二塁のピンチでゲレーロ、サンチェスをしっかり打ち取って最少失点で切り抜けた。

七回に岡本に二塁打、次打者にバントヒットを決められて無死一、三塁のピンチを招いたところでロバーツ監督が出て交代。降板する際には悔しさをにじませていたが、ベンチで大谷に声をかけられると白い歯をこぼしていた。ベシアが無死満塁のピンチを切り抜けて戻ってくると、左腕と熱いハグをかわした。

山本は昨年のワールドシリーズで３勝をあげてＭＶＰを獲得。３つの白星はいずれも敵地・ロジャースセンターであげたものだった。先発オーダーがアナウンスされるとスタンドから大ブーイングがわき起こっていた。

救援陣が無失点リレーで２勝目を手にした山本。ハイタッチでは笑みを浮かべていた。