今回は、夫が土下座し、妻に泣いてすがった結果についてのエピソードを紹介します。

仕事から帰宅すると、家に誰もおらず…

「子どもが生まれてからというものの、妻はいつもピリピリしています。俺は育児を手伝っているつもりなのに、妻としては不満みたいで……。

そんなある日、仕事から帰宅すると、家はがらんとし、家具が置いてあるだけの状態でした。どうやら妻と子どもは妻の実家に帰ってしまったようで、机には離婚届と妻からの手紙が置いてありました。

焦った俺は、妻の実家に急いで行き、妻に土下座し『どうか俺と離婚しないでくれ……』と泣いてすがりました。妻は『どうしようかしら』と一瞬考えていましたが、『とりあえず家に帰ってくれる？』と言われ、仕方なくひとりで帰宅することに。

今は妻からの返事を待っている状態ですが、気が気ではありません」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 奥さんが離婚を考え、実家に戻るなんて、よっぽどのことでしょう。離婚届も用意されていたとのことですし、そう簡単に離婚の意思は変わらないように思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。