７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１１２．９５ドル（＋０．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６８４．７ドル（±０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７１８２．６セント（－８３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９８．００セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４９．００セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５８．２５セント（－８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３８１．３８（－１．０８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１１２．９５ドル（＋０．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６８４．７ドル（±０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７１８２．６セント（－８３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９８．００セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４９．００セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５８．２５セント（－８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３８１．３８（－１．０８）
出所：MINKABU PRESS