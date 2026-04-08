・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝１１２．９５ドル（＋０．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４６８４．７ドル（±０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７１８２．６セント（－８３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９８．００セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４９．００セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５８．２５セント（－８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３８１．３８（－１．０８）

出所：MINKABU PRESS