７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８５ドル安 ナスダックは５日続伸 ７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８５ドル安 ナスダックは５日続伸

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７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８５．４２ドル安の４万６５８４．４６ドルと反落した。トランプ米大統領がイランに対して強硬的な発言をしたことを受けて米原油先物相場が上昇し、主力株の重荷となった。一方で、パキスタン側が米国とイランの停戦交渉の期限を２週間延長するように要請したと伝わったことは、全体相場にはサポート要因となった。



ナイキ＜NKE＞やホーム・デポ＜HD＞が売られ、エスティ・ローダー＜EL＞が軟調に推移した。半面、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が急騰したほか、シェブロン＜CVX＞が堅調。ヒューマナ＜HUM＞やＣＶＳヘルス＜CVS＞が買われ、アリスタ・ネットワークス＜ANET＞が株価水準を切り上げた。



ナスダック総合株価指数は２１．５１ポイント高の２万２０１７．８４と小幅に５日続伸した。アルファベット＜GOOG＞が上伸し、ブロードコム＜AVGO＞やインテル＜INTC＞が頑強。パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞が急伸した。半面、アップル＜AAPL＞やテスラ＜TSLA＞が冴えない展開。キンバリー・クラーク＜KMB＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS