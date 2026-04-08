負の連鎖を断ち切った。EX風林火山の二階堂亜樹（連盟）が4月7日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。アガリ3回、放銃0回の危なげないスタッツで、チームのセミファイナルシリーズ初勝利を持ち帰った。

【映像】快勝の決定打 亜樹、美しく決めたダマテンでの混一色

当試合は起家から赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、亜樹、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びでスタートした。東1局では、たろうが親満貫・1万2000点をツモ。いきなり点差を広げられたが、亜樹は東1局1本場、リーチ・赤2の5200点（＋300点）をアガった。続く東2局では、2巡目にカン2筒待ちでテンパイするも、これを拒否。3巡目に2・5筒の両面待ちへと変化させ、リーチ・ツモ・タンヤオ・平和・ドラの満貫・8000点を獲得した。

東3局では、たろうが黒沢に2600点（供託2000点）を放銃。亜樹はトップ目に浮上したが、南1局では親番のたろうが黒沢から2900点（供託1000点）を奪取したことで、再び2着目に転落した。それでも南1局1本場、亜樹は「3巡目くらいで混一色に決めた」「仕掛けられる牌は、ほとんど仕掛けよう」と攻めの姿勢で中・混一色・赤・ドラの形でヤミテン。このアガリ牌がトップ目のたろうから零れ落ち、跳満・1万2000点（＋300点、供託1000点）を成就させた。トップ目に返り咲いた後は、鉄壁のガードで局を進行。オーラスでは2着目を死守したい茅森が1500点（供託1000点）をアガり、そのまま逃げ切り勝利を決めた。

セミファイナルシリーズ初日は、チームメイトの勝又健志（連盟）が4着、内川幸太郎（連盟）が3着。レギュラーシーズン首位通過だったチームは、一気に3位まで沈んだ。この日の第1試合でも永井孝典（最高位戦）が4着。逆連対が続いていた。試合後、亜樹は「4着・3着・4着ときていたので、いったん食い止められたかな。このままズルズル行っちゃうパターンも結構、多いので。この先もあるので分からないですけど、一旦は」と安堵。「セミファイナルに入って、ちょっと苦しい戦いが続きましたが、一旦、なんとか食い止めれたらいいなと思いつつも。また試合も続きますので、引き続き応援してもらえるように頑張ります」と力強く語った。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）4万200点／＋60.2

2着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）2万8300点／＋8.3

3着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）1万9300点／▲20.7

4着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）1万2200点／▲47.8

【4月7日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋398.7（2/20）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋353.0（2/20）

3位 EX風林火山 ＋276.5（4/20）

4位 セガサミーフェニックス ＋132.5（2/20）

5位 赤坂ドリブンズ ＋93.8（2/20）

6位 TEAM雷電 ▲136.6（4/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

