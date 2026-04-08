「ブルージェイズ−ドジャース」（７日、トロント）

ドジャースの大谷翔平投手が初回の第１打席で自己最長を更新する４２試合連続出塁をマーク。イチローが持つ日本勢最多記録まであと１試合と迫った。

初回先頭の第１打席。ブルージェイズのガーズマンが慎重な攻めを見せてきた中、ストレートの四球を選んで出塁。一塁に歩くと、ゲレーロからミットでお尻をたたかれていた。

大谷は直近４試合でマルチ安打をマークしており、ここ５試合で４発と状態は完全に上向いている。開幕２カードの６試合で打率は１割台に低迷したが、相手の厳しい攻めがあった中でしっかり四球を選ぶなど高出塁率を記録していた。

昨年８月２４日のパドレス戦からシーズンをまたいで続いている連続試合出塁記録。２００９年にイチローが作った記録まであと１試合と迫り、８日の第３戦は投打同時出場が予定されている中、偉業をかけた一戦になる。

さらに三回無死一、三塁の打席では弾丸ライナーで右翼フェンスを直撃する先制タイムリー。あまりにも打球が速すぎたこともあり、シングルヒットとなったが、相手エースから貴重な先制点をたたき出して山本を援護した。