◆米マイナー２Ａ ノックスビル―ロケットシティ（７日、米テネシー州ノックスビル＝コブナントヘルスパーク）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が７日（日本時間８日）、傘下２Ａノックスビルの一員としてロケットシティ戦に「２番・右翼」で先発出場し、初回１死の第１打席で左翼への二塁打を放った。

鈴木のリハビリ出場は４試合目。この日までの３試合では８打数３安打の打率３割７分５厘、１打点となっていた。３試合で１安打ずつしており、この日で４試合連続安打とした。

カブスのカウンセル監督によると、鈴木は１０日（同１１日）の本拠地・パイレーツ戦からメジャー復帰となる見込み。「誠也がシーズン開幕に向けて準備できているか。打席数と安心感という２点が重要だ。とにかく彼が攻撃面で万全の状態で臨めるようにすることが肝心だ」としている。

鈴木は３月１４日（同１５日）のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦で初回に二盗を試みた際にヘッドスライディングを敢行。このプレーで右膝を負傷して途中交代となった。カブス合流後の検査で右膝後十字じん帯の軽度の損傷と診断され、開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えていた。