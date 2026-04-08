トロントでブルージェイズ戦

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと対戦している。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場した。このカードは、昨秋のワールドシリーズ以来のトロントでの試合。初回の打席で自己記録を更新し、ファンから驚きの声が上がった。

大谷は初回先頭の打席で相手先発のガウスマンから四球を選び、昨季から続く連続試合出塁を「42」に伸ばした。過去の日本人最長記録である、2009年にイチロー（マリナーズ）が残した43試合連続出塁まであと「1」と迫った。メジャー記録は1949年にテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が残した84試合になっている。試合開始早々の偉業に、日本のファンからは驚きの声がX上に並んだ。

「イチローさんを抜かすのか！世界の大谷さん」

「大谷翔平、あっさり出塁。イチローまであと1」

「イチローさんの記録更新が見えてきましたね」

「いける！大谷翔平ならいける！！」

「あと一つ！」

また、8日（同9日）は投手としても先発する予定となっていることから「大谷は自分の登板試合でイチローの連続出塁記録に挑むことになるのか」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）