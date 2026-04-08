オイシックス入り選んだ石川直也、現役続行へ背中を押した言葉

プロ野球の2軍ファーム・リーグに参加するオイシックスには、NPBから戦力外通告を受けた選手たちも“復帰”を目指し集まってくる。今季新加入した石川直也投手は29歳。身長192センチという堂々とした体から投げ込む直球とフォークが武器で、日本ハムでは抑えとして活躍したこともある。ただ2020年に右肘を手術してからは苦しんだ。2軍球団の門を、どのような思いで叩いたのか。石川の言葉からは、すっかり一般化したように見えるトミー・ジョン手術の、別の一面が見えた。

石川は山形中央高からドラフト4位で2015年にプロ入り。4年目の2018年には52試合に登板し、1勝2敗19セーブ、18ホールドと大車輪の活躍を見せた。最速156キロの速球を武器に、翌年も60試合に登板。ただ世の中がコロナ禍に覆われた2020年、肘が悲鳴を上げた。8月に右肘の内側側副靭帯再建手術、いわゆるトミー・ジョン手術を受け翌年も全休。1軍復帰は果たしたものの2024年以降は1軍登板がなく、昨オフ戦力外通告を受けた。

ずっと、頭の中にはあったのだという。「もう2年間、1軍に上がってない時点で戦力外の覚悟はしていましたね。何なら一昨年の時点で『あるかな』と思っていました。昨季は2軍でいくら抑えても、全然上がれる雰囲気がなかったので、仕方がないなと思って……。言ってみれば、来年（＝2026年）のためにできることをというイメージでファームではやっていました」。いざ戦力外が現実になったとき、野球をやめるという選択肢もゼロではなかった。それを続けようと思ったのは「自分の中でも『辞める』っていう踏ん切りがつかない感じの終わり方だった」からだ。

「まだやりたいという気持ちが強かったというところですかね。可能性がゼロになるまではやりたいなと思っていたので」。11月にマツダスタジアムで行われた合同トライアウトに参加し、選択肢に残ったのはオイシックスと複数の独立リーグ球団。その中でオイシックスを選んだのは、かつて同僚として、コーチとして接した武田勝監督に直接誘われたことと、2軍球団にしかない環境だった。

「NPBに戻る可能性が高くなるとしたらここかなと。直接対戦できるのもそうですし、試合数も他の社会人とか、独立に比べたら多いので」。もう6年続く試行錯誤に、新たなきっかけが欲しいとの思いもあった。「思った通りの投球はできてませんし、本当にずっと、色々試し続けてる感じです。『これだ』というものが見つからない。オイシックスに来て環境も変われば、見てくれる人も違う。いろいろな方面からヒントがあればと思っています」。切実な願いだった。

家族とも、現役続行について話し合いを重ねた。夫人からは「やりたいんだったら、最後まで頑張ったら」という叱咤激励があった。さらに「娘も4歳になるんですけど『パパが投げてるの見たい』と言ってくれているので。まあできる限りは頑張りたいなと思ってます」。家族と離れて、単身で新潟に居を移し、チャレンジを続ける。

石川の復活へ障害となってきたのが、右肘の手術後、どうしても球速が戻らないことだった。実戦復帰を果たしたのは、手術から1年2か月後の2021年10月。ただ2018年、19年には平均で149キロ近かったものが、昨季は144キロほどまで落ちてしまった。トミー・ジョン手術はどうしても、華やかな復活例ばかりが目立つ。ただ生身の肉体である以上、100パーセントはありえない。石川が見たのは厳しい側の現実だった。

トミー・ジョン手術を受けて見た現実「筋量は増えたんですが…」

「自分の中ではフォームは変わってないと思っても、映像を見たら全然違うんです。ストレートの出力も確かに出てませんし。『これだ』っていう原因が突き止められていない、見つからないというもどかしさは、ずっとありますね」

傷んだ肘の靭帯を、別の部位から移植するトミー・ジョン手術はどんどん一般化し、複数回受ける選手も現れる時代となった。高校生や中学生が受けるケースもある。痛めたままリスクを背負って投げるより、術後は球速が上がるという声があり、実際にそういう結果が現れている選手もいる。石川も手術前は「トレーニングに1年間集中できるという面で、そういう期待が少なからずあったのは間違いないです」と振り返る。球速が上がるとされているのは、身体づくりに時間を割けるという大前提があるからだ。石川も続ける。

「実際、リハビリ中に結構体づくりをして、筋量は確実に増えたんですよ。そこがボールにつながっていない。硬さがでたというか、しなやかさがないというか。その感覚が強いんです。トラックマンとかで測っても、球の質はそんなに変わっていなくて。本当に球速だけなんです。軸とか回転数はあまり変わっていないですし、伸びは何ならよくなっているくらいの感じだったので」

石川が、球速が戻らず苦しみ続けた5年間、球界は逆に高速化全盛となった。米大リーグの変化に引きずられるようにして各国で直球の球速が上がり、NPBでももはや、150キロを投げる投手は珍しくなくなった。石川にとっては不運ともいえる状況だ。剛速球とフォークで打者を翻弄したスタイルに戻ろうとしているのか。それとも……。

「あの時はもう、真っすぐとフォークで通っていた（通用していた）んですけど、時代も変わって、もう150キロは当たり前になった。それだけレベルが上がっているということなので、しがみつくしかないと思っています。ただ僕も、球速が上がらない中でどう抑えるかという引き出しは増えたと思います。変化球の種類や使い方も昔とは変わったし、うまく時代にあったピッチングをしていければと思っています」

独立リーグや2軍球団でのプレーを通してアピールし、NPB球団への復帰を果たした例はきわめて少ない。一方で、全くないわけでもない。なんとも分の悪いチャレンジを石川は「1回クビになってるわけですから。そこで違うところに行っても可能性が低いのはわかってます。でもゼロじゃないということは諦めたくない。そのためにこの1年間やりたいと思っています」と真正面から受け止める。「可能性が広がるのであれば、何でもやるつもりですよ」。腹をくくっての1年が始まった。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）