フリーの原千晶アナが、同じくフリーの渡部有アナとの２ショットを公開した。

原アナは７日に自身のインスタグラムを更新。「同じ事務所の渡部有さんと 色んなお話ができてとっても楽しかったです！」とつづり、互いに笑顔の２ショットを披露した。

そして、「有さんチョイスのお店がおしゃれすぎました お土産までありがとうございました」とつづり、料理の写真をアップした。

この投稿には「二人とも可愛いですね」「素敵な笑顔」「めっちゃ似てる」「お二人方よく似ていらっしゃいますね」「美人姉妹かと思いました」といったコメントが寄せられている。

また、この日の別の投稿では「昼からビール 最高ですね 桜も見ました」とつづり、ビールを片手に乾杯するショットをアップし、満開の桜の写真も添えた。

そして、「少し前にまつ毛と眉メンテを いつもありがとうございます」とつづり、サロンのリンクを添えて投稿した。この投稿には「桜も原ちゃんも綺麗で素敵」「こころの栄養だねー」「おつかれ生です」「一緒に乾杯してるみたい」「カンパーイ！」といったコメントが寄せられている。