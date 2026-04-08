大谷翔平が自己最長更新の42試合連続出塁　第1打席に四球で出塁　日本選手最長に「あと1」

◆トロント・ブルージェイズーロサンゼルス・ドジャース 7日（日本時間8日午前8時7分試合開始、ロジャースセンター）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でブルージェイズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番・DH」先発出場。山本由伸投手（27）が先発を務め、ブルージェイズの岡本和真選手（29）も「5番・サード」でスタメンに名を連ねた。

大谷は前日のブルージェイズ戦で6回に今季初の2試合連発となる3号ホームランをマークするなど、自身最長となっている連続出塁を、41試合に伸ばしている。

山本は昨季12勝8敗・防御率2.49。一方のブルージェイズは昨季10勝11敗・防御率3.59のガウスマン投手が先発した。

大谷は1回表の第1打席、低めのボール球を見極め、ストレートの四球で出塁。自己最長を更新する42試合連続出塁となり、イチローさんが持つ日本選手最長の43試合連続出塁まで、あと1に迫った。

MVPを獲得した去年のワールドシリーズ以来のロジャースセンター登板となった山本は1回裏、3者連続三振を奪う完璧な立ち上がりを見せた。