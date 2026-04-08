「普通の桜とは違う」長崎県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング！ 「真竹谷のしだれ桜群」を抑えた1位は？【2026年調査】
全国各地から続々と満開の便りが届き、街中が薄紅色に染まるお花見シーズンのピークを迎えました。心浮き立つこの季節に、多くの人が「一度は訪れてみたい」と憧れる人気スポットの数々をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、長崎で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、長崎で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：真竹谷のしだれ桜群（佐々町）／45票佐々町の古川岳の麓、真竹谷広場に位置するこのスポットは、約50本ものしだれ桜が群生する、長崎県内でも非常に珍しい名所です。九州でもこれだけの本数が一箇所に集まる場所は少なく、まさに穴場中の穴場。山あいの深い緑を背景に、淡いピンクのしだれ桜が滝のように降り注ぐ景観は、見る人を圧倒する美しさです。回答者からは「圧巻なしだれ桜を楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「しだれ桜の美しさを堪能できそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「穴場的なスポットだから」（40代男性／東京都）というコメントがありました。
1位：大村公園（大村市）／63票「さくら名所100選」にも選ばれている大村公園が堂々の1位。最大の見どころは、国指定天然記念物の「オオムラザクラ」です。花びらが60枚から200枚ほどもある非常に珍しい八重桜で、その気品ある姿は「里桜の中の逸品」とも称されます。玖島城跡の石垣と桜が水面に映る様子も美しく、長崎を代表する景勝地です。回答者からは「桜の本数がとても多くて美しい風景を見ることができそう」（60代女性／兵庫県）、「国の天然記念物にも指定されている『オオムラザクラ』が見られる場所として有名で、普通の桜とは違う豪華な花びらが印象的だからです。歴史ある公園でゆっくり散策できそうだと思いました」（40代女性／北海道）、「国指定天然記念物の大村桜が見られる。花びらが数十枚から多いもので200枚にも及ぶ豪華な八重桜で、その気品ある姿は必見。玖島城跡の石垣や堀を背景に、公園全体が春一色に染まる光景は非常に美しく、長崎を代表する歴史と自然が融合したスポット」（60代男性／大阪府）というコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)