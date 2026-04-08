はんにゃ川島＆元妻・菜月さん、長男の小学校入学式に出席 新たな“決断”も発表「ここらで一旦…」
お笑いコンビ・はんにゃの川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、長男の小学校入学を報告するとともに、子どもたちの顔出しを終了することを明かした。
【写真】はんにゃ川島＆長男との3ショットを公開した菜月さん
菜月さんは6日、「【祝】入学式からギリギリ！！！」と題したブログを更新し、「晴天の中…入学式に行ってきました」と報告。「いえい、おめでとーーーーーーう！！！」と喜びをつづった。自身はベージュ系のセットアップにジャケットを羽織った入学式コーデを披露しつつ、「天気良すぎて汗だくになりそう」と半袖のサマーニットを選んだことも明かした。
一方、長男はスーツを嫌がり、「トレーナーとデニムで行きたい」とぐずる場面もあったというが、「ギリギリまで粘って」花柄シャツスタイルで出席。さらに上履きを入れ忘れるなど、慌ただしい門出となったことも振り返った。それでも「最後に旧メンも駆けつけてくれ俺様にとっていい門出となりました」とつづり、川島を交えた3ショットを公開。「入学式だったみなさまおめでとうございます！明日から私たちも新生活頑張りましょー」と呼びかけた。
続く7日の投稿では、「急なお知らせでごめんなさい」と切り出し、「子供たち2人とも小学生になったということで！！ここらで一旦…顔出しをやめることになりました！」と発表。「今まで、子供たちに優しいコメントをたくさんありがとうございました」と感謝を述べた。さらに「離婚後からいつかはやめようと思ってて自分なりにいろいろ考えて決断しました」と経緯を明かし、「少し形は変わってしまいますが私はこれからもブログを書き続ける」と今後についても言及した。
ブログではこれまで、日々の子育てや家族とのエピソードをユーモアとともに発信し、多くの共感を集めてきた。最後には、離れて暮らす愛犬について「引き続き顔出ししていただきます！！！」とユーモアを交えて締めくくった。
これらの投稿にファンからは「入学おめでとう」「とってもいいお写真」「本当に素敵な良い関係」など祝福の声が寄せられたほか、「防犯にもなるし、良い事だと思う」「子どもたちしっかり守ってあげてください」と顔出し終了の決断を支持する声も多く寄せられている。
2人は2015年に結婚し、同年に長女、2020年に長男が誕生。2025年7月22日に離婚を発表している。
【写真】はんにゃ川島＆長男との3ショットを公開した菜月さん
菜月さんは6日、「【祝】入学式からギリギリ！！！」と題したブログを更新し、「晴天の中…入学式に行ってきました」と報告。「いえい、おめでとーーーーーーう！！！」と喜びをつづった。自身はベージュ系のセットアップにジャケットを羽織った入学式コーデを披露しつつ、「天気良すぎて汗だくになりそう」と半袖のサマーニットを選んだことも明かした。
続く7日の投稿では、「急なお知らせでごめんなさい」と切り出し、「子供たち2人とも小学生になったということで！！ここらで一旦…顔出しをやめることになりました！」と発表。「今まで、子供たちに優しいコメントをたくさんありがとうございました」と感謝を述べた。さらに「離婚後からいつかはやめようと思ってて自分なりにいろいろ考えて決断しました」と経緯を明かし、「少し形は変わってしまいますが私はこれからもブログを書き続ける」と今後についても言及した。
ブログではこれまで、日々の子育てや家族とのエピソードをユーモアとともに発信し、多くの共感を集めてきた。最後には、離れて暮らす愛犬について「引き続き顔出ししていただきます！！！」とユーモアを交えて締めくくった。
これらの投稿にファンからは「入学おめでとう」「とってもいいお写真」「本当に素敵な良い関係」など祝福の声が寄せられたほか、「防犯にもなるし、良い事だと思う」「子どもたちしっかり守ってあげてください」と顔出し終了の決断を支持する声も多く寄せられている。
2人は2015年に結婚し、同年に長女、2020年に長男が誕生。2025年7月22日に離婚を発表している。