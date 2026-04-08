◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が７日（日本時間８日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした敵地・ブルージェイズ戦で先発した。試合開始前のスタメン紹介で名前がコールされると、大谷、山本は痛烈なブーイングを浴びた。山本は初回に３者連続三振の圧巻のスタートを切った。

大谷は初回先頭の１打席目で四球。得点にはつながらなかったが、４２試合連続連続出塁として、０９年イチロー（マリナーズ）の持つ４３試合連続出塁の日本人記録に王手をかけた。山本は１回裏先頭のスプリンガーからはスライダーで空振り三振を奪った。続くバーショもツーシーム（シンカー）で空振り三振。ゲレロは３球で見逃し三振を奪った。

ここまでの２登板はいずれも６回２失点で、１勝１敗。昨季ワールドシリーズＭＶＰに輝いたトロントに舞い降り、前日６日（同７日）には「少し懐かしさと、またワールドシリーズを思い出すような気持ちもある。明日の試合に向けて気を引き締めているところ」と口にしていた。

岡本とは２３年までの対戦で１本塁打を浴びるなど８打数４安打と打ち込まれており「すごい楽しみな気持ちと、これまでもけっこう打たれたりもしているので、どう投げようかなというのを考え始めたりしている。なんとかいい勝負ができたらなと思います」と意気込んでいた。