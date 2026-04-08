＜義母の運転にヒヤッ！＞運転の危うさ認めない義母「私は50年以上乗ってるのよ？」【第1話まんが】
皆さんは、高齢になった親の運転に危なっかしさを感じたことがありますか？ 実の親ならはっきり免許返納を提案しやすいかもしれませんが、義理の親だといろいろ気を遣わなきゃいけないこともありますよね。私（チナツ）も苦労しています。最近72歳になった義母の運転にヒヤヒヤする場面が出てきたのですが、本人はまだまだ運転するつもりでいるんです。特に私たちが住んでいるのは車ありきの地域だし、免許を手放すのは簡単なことじゃないのです。
義母は明るくチャキチャキした性格で、出かけるのが大好き。その日は私たちを回転寿司に誘ってくれました。しかし義母が駐車したところで、私は異変に気付きます。どう見ても車が地面の枠に対して斜めになっているのです。
私が義母の車を「駐めなおしておく」と申し出たので、少し気分を害してしまったようです。義母はイラッとした様子で「大丈夫よ、このくらい」と言い返してきました。けれど隣の車にも迷惑だし、ドアが当たって傷でもつけたら大変です。
あっけらかんとした義母は、細かいことは気にしない性格です。私もその明るい性格のおかげで上手くやってこられたし、これまで大きなもめごとはありませんでした。けれど珍しく今回は、駐車をめぐってちょっとした言い合いになってしまったのです。
隣の車の人に迷惑をかけてしまったり、ドアがぶつかったりしたら……。車のトラブルは厄介なので、さすがに私も意見を曲げられませんでした。
こんなに斜めに駐車しているのに気にしないなんて、なんだか危なっかしいです。72歳になった義母の運転に、私は少々不安を抱くようになったのでした。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
義母は明るくチャキチャキした性格で、出かけるのが大好き。その日は私たちを回転寿司に誘ってくれました。しかし義母が駐車したところで、私は異変に気付きます。どう見ても車が地面の枠に対して斜めになっているのです。
私が義母の車を「駐めなおしておく」と申し出たので、少し気分を害してしまったようです。義母はイラッとした様子で「大丈夫よ、このくらい」と言い返してきました。けれど隣の車にも迷惑だし、ドアが当たって傷でもつけたら大変です。
あっけらかんとした義母は、細かいことは気にしない性格です。私もその明るい性格のおかげで上手くやってこられたし、これまで大きなもめごとはありませんでした。けれど珍しく今回は、駐車をめぐってちょっとした言い合いになってしまったのです。
隣の車の人に迷惑をかけてしまったり、ドアがぶつかったりしたら……。車のトラブルは厄介なので、さすがに私も意見を曲げられませんでした。
こんなに斜めに駐車しているのに気にしないなんて、なんだか危なっかしいです。72歳になった義母の運転に、私は少々不安を抱くようになったのでした。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子