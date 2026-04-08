「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）

広島の森下暢仁投手が６回１／３を６安打２失点で今季初勝利を挙げた。今季２度目の２連勝に役割を果たしたが、デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「さらに上を」と期待を込めて課題を挙げた。

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先発の森下は、四回２死満塁のピンチをしのいだことが今季初勝利につながった。ただ、５点リードの七回１死から４連打を浴びて２点を失い、途中降板。９０球を過ぎてから投球が単調になった印象は否めなかった。

並の投手なら６回１／３を２失点で十分だろう。だが、森下にはエースとして、さらに上を期待したい。５点の援護をもらった試合なら、七回を投げ切り、できれば完投まで持っていってほしかった。もっとも、今季初勝利を挙げたことで、今後は気持ちの面でも楽に投げられるはずだ。

継投では、七回のピンチの場面でハーンが登板し、八回はここまでストッパーを務めてきた森浦がマウンドへ上がった。九回を締めたのは中崎。森浦は２試合連続で抑えに失敗しているが、現状は直球が１５０キロに届いていない。球威が戻り、左打者の内角をしっかり突けるようになるまでは、この日のような起用でいいだろう。

中崎は抑えの経験があり、直球の力も以前より増している。ハーンも結果を残しているだけに、森浦が完全復調するまでは、中崎やハーンを抑えとして起用していく形が妥当だろう。