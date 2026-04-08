クラブの自然な動きを主体にスイングできるようになる「体内振り子」とは！？【最強不変のスイング法則/森守洋】

クラブの自然な動きを主体にスイングできるようになる「体内振り子」とは 「体内振り子」がスイングを変える！ はじめて聞くことではないかもしれませんが、スイングの基本動作は振り子運動です。しかるべき支点があって、そこがブレずに腕とクラブが左右にブラブラ揺れる。振るよりもこの意識のほうが大事です。というのも、振り子の意識がないとクラブを使いきれないから。道具を使う以上、それが正しく動かなければいいスイングにはなりません。そこでまず必要になるのは、クラブが振り子のように動くことなのです。体の中に振り子の感覚、「体内振り子」ができると、クラブの自然な動きを主体にスイングできるようになります。【出典】『最強不変のスイング法則』著者：森守洋