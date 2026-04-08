境界線の引き方を4ステップで学ぶ 箸の持ち方と同じように身についてしまった「心のくせ」を直す方法【しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー】

「バウンダリーのくせ」を変えると人づき合いがもっと楽になる

その悩みやしんどさは、身についた「バウンダリーのくせ」が原因かも

はしやえんぴつのもち方が人それぞれで違うように、「境界線」の引き方にも知らないうちに身につけたくせが表れます。このくせが、あなたのしんどさや苦しみの原因になっているのかもしれません。

くせを修正すると……

「境界線」を引き直してすごしやすい環境をつくる

自分の「バウンダリーのくせ」に気づき、少しずつ「境界線」を引き直すことで、あなたを取り巻く環境もよい方向に変化していきます。ぜひ、本書で「境界線」の引き直し方を学んでみてください。

【POINT】「バウンダリーのくせ」を修正するための４つのステップを知ろう

STEP① バウンダリーを知る・学ぶ

人間関係における悩みのほとんどは、「境界の混乱」が原因です。バウンダリーの考え方を知ることで、悩みやしんどさの原因が自分や相手にあるのではないとわかるはずです。

STEP② 自分の「バウンダリーのくせ」に気づく

「バウンダリーのくせ」には、自分ではなかなか気づくことができません。この本をきっかけに、ふだんの自分の行動を振り返ってみましょう。

STEP③ 「バウンダリーのくせ」を書き出す

自分の「バウンダリーのくせ」に気づいたら、その中から、あまり好ましくないと感じるものをリストアップしてみましょう。

STEP④ 取り組みやすいものから修正していく

「これなら無理なく修正できそう」と思うものから、「境界線」の引き直しに取り組みましょう。一気に修正しようとせず、少しずつ変えるのがポイントです。

【出典】『しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー』著：長谷川俊雄／イラスト：高木ことみ

【著者紹介】

長谷川 俊雄

白梅学園大学名誉教授、社会福祉士、精神保健福祉士、NPO 法人つながる会代表理事、social work lab MIRAI 代表。

1981年から横浜市役所の社会福祉職として現場で活動したのち、精神科クリニックのソーシャルワーカーに転職。その後、愛知県立大学での教員経験を経て、2009年に「NPO 法人つながる会」を設立。2010年から白梅学園大学に移り、教育・実践・政策提言に携わる。2023年に「social work lab MIRAI」を開設し、援助職支援や家族支援にも取り組む。「バウンダリー」についてのワークショップを各地で行っている。



【イラストレーター紹介】

高木ことみ

ゆるくてかわいいイラストを制作するイラストレーター。とくに、難しい内容を図やイラストを用いてわかりやすく伝えることが得意。見ている人に親しみを感じてもらえるような表現を心がけている。おもな作品に『ゆるゆる稼げるWeb ライティングのお仕事はじめかたBOOK』（技術評論社／表紙・本文イラスト）、『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめるポリヴェーガル理論』（日本文芸社／表紙・本文イラスト）など。