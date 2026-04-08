◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４２試合連続出塁をマークした。初回先頭の１打席目に四球を選んだ。

昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁がついに「４２」にまで自己記録を伸ばし、日本人史上２位タイとなった。イチロー（マリナーズ）が０９年４〜６月に作った日本人記録の「４３」にもあと「１」と迫った。

調子は上向きだ。開幕からの６試合は１８打数３安打の打率１割６分７厘だったが、その後の前日６日（同７日）までの４試合はすべて１試合２安打をマークし、４戦３発。連続試合出塁の記録を伸ばし続けてきた。

長打力が持ち味の大谷だが、決して調子が上向かない試合や、厳しい攻めにあった試合もあったが、冷静に四球を選ぶなどして毎試合出塁を続けてきた。ロバーツ監督も「重要だ。相手投手は翔平に対してとても慎重にに攻めてくる。だから安打でも四球でも出塁することが重要。ＭＬＢで４０試合も連続で出塁することは簡単なことではない、とても価値のあることだ」とたたえていた。

３月３１日（同４月１日）には投手としても自己最長を更新する「２２回３分の２」連続無失点の記録を樹立。いまだ無失点は続いており、投打で自己記録を更新し続けている。先発が予定されているあす８日（同９日）の敵地・ブルージェイズ戦で、イチローの持つ日本人記録「４３試合連続出塁」を狙うことになる。

◆日本人メジャーの連続試合出塁記録

１ イチロー（マリナーズ）４３ ２００９年

２ 大谷翔平（ドジャース）４２ ２０２５年〜現在

３ イチロー（マリナーズ）４０ ２００４年

４ イチロー（マリナーズ）３８ ２００４年

４ イチロー（マリナーズ）３８ ２００１年

※メジャー記録はテッド・ウィリアムズ（１９４９年）の８４試合