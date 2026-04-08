◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日午前８時７分開始予定）、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。３試合連続本塁打となる４号、４２試合連続出塁となって日本人記録に王手をかけるかに注目。先発は山本由伸投手（２７）で、岡本和真内野手（２９）との初対決からも目が離せない。

あす８日（同９日）の敵地・ブルージェイズ戦では先発予定の大谷。登板２日前の前日６日（同７日）にブルペン入りして投球練習を行った。通常は登板前日はキャッチボールのみの調整だが、この日はキャッチボールを終えるとブルペンに向かった。だが、投手コーチやブルペン捕手は向かわず、１人でブルペンのマウンドに立った。

ブルペンに立つと、おもむろにペンのようなものを取り出して口にくわえた大谷。何度も投球時の足の位置などを加えていたペンでマウンドの土にマークするようにして確認していた。ボールを投げることはなかったが、シャドーピッチングのような動作を約１０分間繰り返していた。