元モー娘。市井紗耶香、末っ子の三女手作りのキャラ弁を披露「おそらくポチャッコと思われる」 「上手ですね！」「可愛いすぎます」と反響
元モーニング娘。の市井紗耶香（42）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。三女が作ったというキャラ弁を披露した。
【写真】「おそらくポチャッコと思われる」市井紗耶香が披露した三女手作りの“キャラ弁”
市井は「早起きしてせっせと末娘が作っていたのはキャラ弁」と報告。白米やのりで表情を作ったキャラクター風の弁当2つの写真を公開した。
あわせて「玉子焼きとウインナーでショートケーキ風（パパ作）」「おそらくポチャッコと思われるお弁当はお兄ちゃん（長男）の分とふたつ用意してました」と説明し、ショートケーキ風に仕上げたおかずや、完成前のイラスト案も紹介している。
この投稿に「ポチャッコ弁当美味しそう」「上手ですね！」「素晴らしい」「可愛いすぎます」といった声が寄せられている。
市井は2004年5月にギタリストと結婚。娘2人を出産し、11年5月に離婚。翌12年8月に自身のブログで再婚と第3子妊娠を発表し、13年3月に第3子長男を、17年4月に第4子三女を出産した。
【写真】「おそらくポチャッコと思われる」市井紗耶香が披露した三女手作りの“キャラ弁”
市井は「早起きしてせっせと末娘が作っていたのはキャラ弁」と報告。白米やのりで表情を作ったキャラクター風の弁当2つの写真を公開した。
あわせて「玉子焼きとウインナーでショートケーキ風（パパ作）」「おそらくポチャッコと思われるお弁当はお兄ちゃん（長男）の分とふたつ用意してました」と説明し、ショートケーキ風に仕上げたおかずや、完成前のイラスト案も紹介している。
この投稿に「ポチャッコ弁当美味しそう」「上手ですね！」「素晴らしい」「可愛いすぎます」といった声が寄せられている。
市井は2004年5月にギタリストと結婚。娘2人を出産し、11年5月に離婚。翌12年8月に自身のブログで再婚と第3子妊娠を発表し、13年3月に第3子長男を、17年4月に第4子三女を出産した。