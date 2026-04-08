○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・毎月勤労統計調査
０８：５０　日・国際収支　経常収支
０８：５０　日・国際収支　貿易収支
１４：００　日・景気ウオッチャー調査
１５：００　独・製造業新規受注
１５：４５　仏・貿易収支
１５：４５　仏・経常収支
１７：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１８：００　ユーロ・小売売上高
１８：００　ユーロ・卸売物価指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※米・１０年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：アウン<2459>，ＡＢＣマート<2670>，わらべや<2918>，コメダ<3543>，リソー教育Ｇ<4714>，ベル２４ＨＤ<6183>，エヌピーシー<6255>，ゲームウィズ<6552>，サイゼリヤ<7581>，イオンＦＳ<8570>，グランド<9720>，ミニストップ<9946>

出所：MINKABU PRESS