８日の主なマーケットイベント ８日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 独・製造業新規受注

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・１０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：アウン<2459>，ＡＢＣマート<2670>，わらべや<2918>，コメダ<3543>，リソー教育Ｇ<4714>，ベル２４ＨＤ<6183>，エヌピーシー<6255>，ゲームウィズ<6552>，サイゼリヤ<7581>，イオンＦＳ<8570>，グランド<9720>，ミニストップ<9946>



出所：MINKABU PRESS