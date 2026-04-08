８日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※米・１０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：アウン<2459>，ＡＢＣマート<2670>，わらべや<2918>，コメダ<3543>，リソー教育Ｇ<4714>，ベル２４ＨＤ<6183>，エヌピーシー<6255>，ゲームウィズ<6552>，サイゼリヤ<7581>，イオンＦＳ<8570>，グランド<9720>，ミニストップ<9946>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※米・１０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：アウン<2459>，ＡＢＣマート<2670>，わらべや<2918>，コメダ<3543>，リソー教育Ｇ<4714>，ベル２４ＨＤ<6183>，エヌピーシー<6255>，ゲームウィズ<6552>，サイゼリヤ<7581>，イオンＦＳ<8570>，グランド<9720>，ミニストップ<9946>
出所：MINKABU PRESS