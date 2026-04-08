７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６２銭前後と前日と比べて６銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円０８銭前後と同８０銭弱のユーロ高・円安だった。



トランプ米大統領が設定したイランとの停戦交渉の期限（米東部時間７日午後８時、日本時間８日午前９時）が迫るなか「有事のドル買い」が先行。「米国はイランの原油積み出し拠点であるカーグ島の軍事標的を空爆した」との報道などを受け、７日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が一時１バレル＝１１７ドル台まで上昇すると、つれてドル円相場は１６０円０３銭まで上伸する場面があった。ただ、「パキスタンのシャリフ首相がトランプ氏に対し、イランに原油輸送の要衝ホルムズ海峡の封鎖解除を求める期限を２週間延長するよう要請した」ことが伝わると、米原油先物相場が伸び悩むとともにドル買いが一服。この日にニューヨーク連銀が発表した３月の消費者調査で、３年先の予想物価上昇率（中央値）が前月から上昇したことで、スタグフレーションを意識したドル売りが流入したこともあって一時１５９円５０銭台に軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５９５ドル前後と前日と比べて０．００５５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS