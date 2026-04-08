HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、厳しすぎるコーチがまさかの反応を示した。

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『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。

ロサンゼルスでのダンスレッスン中、スタジオに緊張が走った。現れたのは、KATSEYEやデビューメンバーの指導も行うカリスマコーチ、ニッキーである。彼女は初日に登場するなり、「みなさんの三次審査の時の動画を見て驚いたわ。悪い意味でね。全然良くなかった」「レッスン以外の時間も練習が必要ね。でなければ歌いながら踊るなんて一生不可能」と、常に厳しい評価を下してきた人物だ。これにはスタジオで見守るメンバーたちは「ニッキー先生！」と叫び、指原莉乃も「私たちもピリつくようになったね」と、その存在感に圧倒される。

経験者であるHIORIとAYANAの2人が課題曲「WE RIDE」のダンスを披露すると、LE SSERAFIMのSAKURAは「AYANAちゃん完璧！」と特にAYANAのダンスに感嘆。そしてパフォーマンスを終えた2人に対し、ニッキーは「いろいろあるけれど、でもここまで二人の進歩を見られて嬉しいわ。ちゃんと学んでるし、マーサの指導も素晴らしいわ」と、意外にも肯定的な評価を口にした。

そばで見守っていたダンスコーチのマーサが「彼女は基本褒めないから」と明かすと、スタジオでは「すごい！普段褒めない人が！」と喜びをあらわに。SAKURAも「 ニッキー先生カリスマ性あるな」とコメントしていた。