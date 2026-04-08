期限が間近に迫る中、トランプ大統領は「今夜、一つの文明が滅びるだろう」とイランに警告しました。

【映像】「今夜文明が滅びるだろう」と警告したトランプ氏

トランプ大統領は7日、自身のSNSに「今夜、一つの文明が滅び、二度と蘇ることはないだろう」と投稿しました。「それを望まないが、恐らくそうなるだろう」と、攻撃の実施をほのめかしました。また、イランで「完全で徹底的な政権交代が実現する」と主張しました。

バンス米副大統領「米国はイランにより大きな打撃を与える能力がある。大統領も私もやりたくはないので積極的に交渉しているが、ボールはイラン側にある」

バンス副大統領は、訪問先のハンガリーで「期限までに回答を得られる自信がある」として、イランの指導者らが「正しい判断をしてくれることを願っている」と述べました。

また、イランのホルムズ海峡封鎖による世界経済の混乱を「経済的なテロ」と批判し、方針を変えない限り「アメリカが使う決定をしていない『道具』をトランプ大統領の決断で使うことになる」と、強力な兵器の使用を示唆して警告しました。

仲介役のパキスタンのシャリフ首相は先ほどSNSに交渉は続いていると投稿し、トランプ大統領にはさらに2週間の期限の延期を、イランにはホルムズ海峡の2週間の封鎖解除を求めました。（ANNニュース）