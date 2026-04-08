アメリカのトランプ大統領が設定したイランとの交渉期限まであと2時間ほどです。イランでは、石油輸出の拠点の島などが攻撃を受け、緊張が高まっています。

【映像】50カ所以上の軍事拠点が攻撃されたカーグ島

ウォール・ストリート・ジャーナルは7日、アメリカ当局者の話として、ペルシャ湾に浮かぶカーグ島でアメリカ軍が50カ所以上の軍事拠点を攻撃したと伝えました。石油関連のインフラは標的にしなかったとしています。

FOXニュースも攻撃を受けたのはレーダー施設や弾薬庫で、アメリカ軍が単独で実施したと報じました。

イランメディアによりますと、北部の住宅地にも攻撃があり、子ども1人を含む9人が死亡し、15人がけがをしました。

イスラエル・ネタニヤフ首相「今日（イスラエル軍は）革命防衛隊が利用している鉄道や橋を攻撃した」

イスラエルのネタニヤフ首相は7日、イランの革命防衛隊が武器の輸送などに使用しているとして、鉄道や橋を標的にしたと明らかにしました。イスラエル軍は、イラン全土で8つの橋を攻撃したとしています。イスラエル軍は事前にペルシャ語で鉄道の利用を控えるよう呼びかけていました。

こうした中、ニューヨーク・タイムズは複数のイラン高官の話として、「イランがアメリカとの停戦交渉を停止した」と報じました。

一方、一時、交渉停止を伝えたイランの国営メディアが、「アメリカとの対話は閉ざされていない」と新たに報道し、交渉が再開された可能性があります。（ANNニュース）