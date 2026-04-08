「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が8日、Xを更新。イラン攻撃を続けるトランプ米大統領の最新コメントの内容をうけ、私見をつづった。

ひろゆき氏は、トランプ氏がイランに対し警告を発したSNSのメッセージを伝えた、米FOX NEWSの公式Xアカウントのポストを添付。「あと11時間の間にイランがアメリカと合意しなければ、『文明全体が滅び、二度と元には戻らない』とトランプ大統領が表現」と書き出し、「『歴史の中で最も重要な瞬間のひとつを迎えることになる』とも書いてるけど、核爆弾を落とす宣言ってことでいいんですかね？」と述べた。

また、続くポストでは「『アメリカは核爆弾を使うはずがない。世界から非難されて孤立する』という方が居ますが、30万人が住む都市と20万人が住む都市に2発の原子力爆弾を落とした国がありました。その後、国際連合の常任理事国になり世界のリーダーとして振る舞ってるんですよね。『2度あることは3度ある』」と記した。

トランプ氏は、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、日本時間8日午前9時を合意の期限としている。合意が成立しない場合、イランのすべての発電所や橋などへの攻撃に踏み切るなどと警告し「一つの文明全体が今夜滅ぶだろう」などとSNSに記している。