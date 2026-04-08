＜今年大注目！＞ 在庫あるうちに手に入れてーーッ!【ワークマン】の「人気リカバリーウェア」

いま注目を集めている「リカバリーウェア」、気になっている人も多いのでは？【ワークマン】なら、手に取りやすい価格で手に入るのも魅力です。着心地に配慮された素材と、デイリーに使いやすいデザインも嬉しいポイント。人気アイテムなので、早めのチェックがおすすめです！

パイル素材で着心地のよさにも期待大

【ワークマン】「レディースメディヒール（R）ルームパイル半袖シャツ」\1,490（税込）

「一般医療機器の届け出をした疲労回復ウエア」と、公式サイトで紹介されるメディヒールシリーズ。遠赤外線の血行促進作用で、疲労回復効果に期待ができます。こちらは柔らかそうなパイル素材で、毎日のくつろぎ時間にも取り入れやすい1枚です。ちょっとそこまでの外出にも着られそう。

上下揃えても3,000円以下の高コスパが◎

【ワークマン】「レディースメディヒール（R）ルームパイルハーフパンツ」\1,490（税込）

同シリーズには、ルームウェアにぴったりなハーフパンツも。上下合わせても3,000円以下という、コスパの高さが魅力です。ウエストはゴム仕様で、気負わず穿けるのも嬉しいポイント。サイドポケット付きなのも何かと便利。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M