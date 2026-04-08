スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026で来日

フィギュアスケートのアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」は3〜5日の大阪公演（東和薬品RACTABドーム）を終え、10〜12日は東京辰巳アイスアリーナで東京公演が行われる。海外から来日した五輪メダリストは、弁当箱に隠された日本の技術に驚きを隠せなかった。

三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”や坂本花織ら日本人スケーターだけでなく、海外からも豪華メンバーが参加している「スターズ・オン・アイス」。ミラノ・コルティナ五輪のアイスダンスで銀メダルを獲得し、大阪公演でもファンを魅了したマディソン・チョックが7日、「いい感じね」として自身のTikTokを更新した。

新幹線のテーブルに弁当を置いたチョック。左手でヒモを引っ張ると、弁当箱から湯気が立ち上る。興味深そうにみつめる33歳は、日本が誇る加熱式弁当箱に驚いたような笑みも浮かべていた。

動画を見たファンも驚嘆。「これはとてつもない技術力だ」「日本の技術は別次元だ」「日本は地球上で最もクールな場所だ！」「いったいどういう仕組みなんだ」「ハハハ、なんてこった」「ワオ！ 美味しかった？」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）