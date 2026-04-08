中島大嘉が中野小次郎との2ショットを公開

ザスパ群馬のFW中島大嘉が身長2mの長身Jリーガーとの2ショットを公開し、「小さく見える」「デカすぎやろ」とファンも仰天し、反響を呼んでいる。

23歳の中島は今季北海道コンサドーレ札幌から群馬に期限付き移籍。2月28日のJ2・J3百年構想リーグ第4節のブラウブリッツ秋田戦ではハットトリックを達成した。

そんな中島が4月6日に自身のXを更新。「おれ188cmあんねんけど」のコメントとともに2ショット写真を公開した。一緒に映っていたのは札幌時代のチームメートであるGK中野小次郎（AC長野パルセイロ）だ。中野は身長200cmを誇り、188cmの中島と比べても頭一つ分の身長差がついている。

仲良し2人のツーショット写真公開に対し、ファンからは「きた仲良しコンビ」「小さく見える188センチ」「身長差12cm…だよね、それ以上あるように見えるの気のせいかな」「可愛らしさが増してる」「こじこじデカいｗ」「小次郎デカすぎやろ」「えっ？」といったコメントが寄せられるなど反響を呼んでいた。共に札幌から期限付き移籍中の2人だけに「早く戻っておいで」と長身コンビの札幌での共演を望む声も挙がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）