【スーパーフォーミュラ】第2戦（決勝・4月5日／モビリティリゾートもてぎ）

【映像】ドライバーも激怒した信じ難い光景（実際の様子）

日本最速を競うレースで名門チームにらしからぬ痛恨のミスが発生。ドライバーも思わず無線で放送禁止用語を発しながら激昂する場面があった。

レースは後半の28周目、タイヤ交換を終えたサッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）に不運が起きた。

13番手からスタートし、タイヤ交換をなるべく遅らせる作戦で着実に順位を上げ、タイヤ交換後には4位も狙える位置でピットアウト。抜群のストラテジーかと思われたが、コースに戻ると急激にスローダウン。タイヤ交換時に右リアタイヤがきちんと締まっていなかったため、タイヤがぐらつき始めてしまったのだ。フェネストラズはその後スロー走行でなんとかピットへと辿り着いたものの、最終的にはリタイアとなってしまった。

フェネストラズは、無線で「あーーー！！タイヤが緩んでる！エンジンを止める。（ピー音）締まってない！！」と、放送禁止用語を交えながら怒りをあらわにした。このトラブルには視聴者も「名門が何してんだ」「ピット遠いだろ…」「接触じゃなくピットクルーのミス？」「トムス痛恨のミスか」と驚いた様子。

フェネストラズは、レース後のインタビューで、「ピットストップまでは、とてもポジティブな内容でした。マシンもポテンシャルがあったし、ストラテジーも完璧で、ピットストップのミスがなければ間違いなく4位にはなれたと思います。僕自身も予選で水たまりを踏んでミスをしてしまったんですが。次戦のオートポリスでは良い週末が過ごせるように祈っています」と悔しさを露わにした。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）