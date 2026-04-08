アメリカのトランプ大統領は、イランへの攻撃を2週間停止し、「双方向の停戦」に入ることに同意したとSNSで明らかにしました。

【映像】イランへの攻撃を2週間停止で同意したトランプ氏

トランプ大統領は先ほど自らのSNSにパキスタンの首相らとの協議の中で、「今夜予定されていた破壊的な軍事力の行使を控えてほしいとの要請を受けた」と投稿しました。

これを受け、イラン側が「ホルムズ海峡の即時、安全な開放」に同意することを条件に、空爆や攻撃を2週間停止すると表明しました。

トランプ氏は、「軍事目標はすでに達成しており、中東の長期的な和平合意が極めて近い」としています。

また、イラン側が提示した「10項目の和平案」について、「交渉可能な有効な土台になる」として、この2週間での合意の可能性を示唆しました。

また、CNNがホワイトハウス関係者の話としてイスラエルもこの停戦案に同意していると報じました。

また、今回の停戦案は、最高指導者のモジタバ師によって承認されたとアメリカメディアが報じています。

一方、イラン国営放送によりますと、イラン側も停戦案を受け入れ、15日間交渉を行うと報じました。また、協議が10日にもイスラマバードで行われる見通しだとしています。（ANNニュース）