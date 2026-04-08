昨季は四国ＩＬ高知でプレーしていた金城朋弥投手（２３）が７日（日本時間８日）、自身のインスタグラムでブルージェイズと契約したことを明かした。

「この度、Ｔｏｒｏｎｔｏ Ｂｌｕｅ Ｊａｙｓと契約させていただくことになりました。ここまで支えてくださった家族、仲間、応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。まだスタートラインに立ったばかりですが、これからも日々成長し、結果で恩返しできるよう全力で頑張ります。これからも応援宜しくお願い致します。」とつづった。

前日６日（同７日）に自身のＸで第一報を伝えた全米野球記者協会所属のＦ・ロメロ記者も「日本人右腕、金城朋弥がドミニカ共和国でブルージェイズと正式に契約した。２３歳の金城の速球は９７〜９８マイル（約１５６・１キロ〜約１５７・７キロ）に達し、日本の独立リーグでの経験を持っている」と投稿。岡本和真内野手（２９）が所属しているブ軍とマイナー契約を結んだとみられる。

沖縄出身の金城は中部商、日本文理大を経て四国ＩＬ高知に入団し、昨季限りで退団していた。高知のＳＮＳなどによると、最速は１６１キロ。昨冬に沖縄で行われたジャパン・ウィンターリーグにも参加し、腕を磨いていた。