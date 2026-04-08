ILLITと一緒に始まる一日！ 4th Mini Albumの「GRWM」コンセプトフォトを追加公開！

ガールズグループILLIT(アイリット)が新作コンセプトを垣間見ることができるコンテンツを追加で公開し、世界のファンの心拍数を上げた。

ILLITは、4月7日にグループ公式SNSを通して、4th Mini Album ‘MAMIHLAPINATAPAI’ (マミラピナタパイ) の「GRWM」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。

【写真】モカ＆ミンジュ、“双子級”ビジュアル

このバージョンは、4th Mini Albumの収録曲『GRWM (Get Ready With Me)』のテーマと繋がっている。一日の始まりを準備するILLITの姿を追う形式で構成され、華やかなステージではなく、個人的な空間から生まれるリラックスした自然な瞬間を捉えている。セルフメイクやスタイリングをしながら好みを共有するシーンは、日常のすべての過程を主体的な自己表現の手段とする10代・20代世代の共感を呼び起こす。

(写真提供=(P)&(C) BELIFT LAB Inc.)

コンセプトフィルムには、外出の準備に取り掛かったアイリットの胸躍る高揚した雰囲気が映し出されている。彼女たちは外出直前までファッションアイテムを考え、大胆なポーズでセルフィーを撮りながら、すべての瞬間を楽しんでいる。メンバーのいたずら心に満ちた、弾むエネルギーが感じられる。

ILLITはカムバックを前に公開するコンテンツごとに熱い反響を得ている。メンバーごとに似た動物たちと一緒に描かれた「PAW PAW」バージョンのコンセプトフォトなどに込められた「ILLIT感性」は、同世代の嗜好を的確に捉えた。

(写真提供=(P)&(C) BELIFT LAB Inc.)

ILLITは「GRWM」に続き、14日に「FREE RIDER」バージョンのコンセプトフォトを披露する。21日には4th Mini Albumのハイライトメドレーでカムバックの雰囲気を一層高める。

続いて、23日から24日にかけてタイトル曲「It's Me」のメッセージとサウンドを垣間見ることができるキャンペーンフィルムと「IT'S ME」バージョンのコンセプトフォトが順次公開される。27日から28日にかけてタイトル曲ミュージックビデオのティーザーが2つ公開され、30日午後6時に待望の新曲と本編ミュージックビデオが公開される。

一方、ILLITは6日にリリースしたJapan 3rd Digital Single 'Bubee'で、世界的な人気を集めている。

この曲は公開当日、「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」(4/6付)で上位圏に入り、AWAミュージックのリアルタイム急上昇チャートで1位を獲得し、現地音楽市場に定着した。日本で人気アイドルグループの振付を手掛ける振付師・槙田紗子が制作した「Bubee」のダンスチャレンジも、ショートフォームプラットフォームで注目を集めている。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。



