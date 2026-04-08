◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2026年4月7日 トロント）

ドジャース・大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、敵地トロントでのブルージェイズ―ドジャース戦に、「1番・DH」でスタメン出場する。

試合前、ド軍のロバート・バンスコヨック打撃コーチは、過去4試合で3本塁打を放っている大谷について「トレーニングは全く変えていない。いつも通り」とし、中堅方向へ強い球が出ていることに「彼は自分のスイングが良い状態にあると感じている時、自然とそういう打撃になる。今はメカニカルにも良い状態にあり、しっかり打球を運べている」と評価した。

現在使っているバットについては「把握していない。彼は時々変えるので、その都度確認が必要」と説明。41試合連続出塁中で、四球も選べていることに「今年は非常に良い。ストライクが来ない時に四球を選べている。これは大きな武器」と打席でのアプローチを評価した。

打線全体との兼ね合いについては「彼が出塁すれば、後ろの打者（タッカー、ムーキー、フリーマン）が得点を生み出すチャンスになる。その流れができれば、相手も大谷と勝負せざるを得なくなる」といい、大谷の打撃全般について「彼は全てを兼ね備えた打者である」と称賛した。