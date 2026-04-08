足の骨折のため現在休養中のタレント松本明子さん（60）が4月8日までにインスタグラムを更新。長男とテレビ番組で共演したことを報告し、親子ツーショットを披露した。



【写真】松本明子さんの長男に「パパ似ですね」「カッコイイ！！」の声

松本さんは「日本テレビ『春爛漫！さんま御殿スペシャル』4/7（火）19時〜 3時間スペシャルに、息子と出演します」と説明し、スタジオでのオフショットをアップ。松本さんの隣でほほ笑む長男からは、父親で俳優の本宮泰風さんの面影を感じるという声も多数上がっている。



SNSでは「パパ似ですね」「息子さん、ホントにしっかりされててカッコイイ！！」「優しそうで素敵な息子さんですね」「お父さんに似てて、しかも長身だね」「パクソジュンに似てますね」などのコメントがあった。



松本さんは3日、インスタを通じて「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました。（正式な病名は「左足関節脱臼骨折」です）」と報告していた。



松本さんは、1966年4月8日生まれ、香川県出身。82年に日本テレビ「スター誕生」のチャンピオン大会合格を果たし、翌83年にアイドル歌手としてデビュー。その後、日本テレビ「DAISUKI！」「電波少年シリーズ」などバラエティ番組に多数出演。98年3月に本宮さんと結婚。2000年5月に長男が誕生。