大学1年生になったばかりだった女子大生のハルカさん。日本人と外国人のグループに親しげに話しかけられ、遊ぶように。そのうち、英会話の無料レッスンをしてくれるという提案も。楽しい新生活のはじまりになるかも？と思っていたら……。



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今となれば、「もしかしたら、あれは良からぬことの入り口だったかも」と振り返るハルカさん。違和感に気づき、すんでのところで難を逃れましたが、「フレンドリーに近づいてきたので、疑う気持ちはなかったです」と取材で明かしました。



キャンパス内で、ゲームやおしゃべりで仲良くなって…

はじまりは同じ学部に在籍する女子の5人グループで、キャンパス内のフリースペースでくつろいでいた時のことでした。日本人男性1人と、欧米系の女性1人、アジア系の女性1人の3人組が話しかけてきたのです。



「パッと見て学生ではないなとわかりました。多分、20代半ばだと思います。女性2人が英語で“私たちはこの大学の学生ではないのだけど、来年入学したくて見学に来たの。どんな大学か教えてくれない？”と聞いてきたのです。通訳のような形で男の人が会話を取りもってくれました」



3人組は自分たちのことを話しつつも、5人の学部や学年、名前を聞き、学校生活や大学でやってみたいことなどを質問。小一時間、会話を楽しみ、そのうちの1人とインスタグラムのアカウント名を教え合い、「また、会いたいから連絡するね」とその場を後にしました。



それから程なくして連絡が届き、会う日時を決定。5人のうち1人は授業があったため、参加できませんでしたが、キャンパス内でゲームなどをして遊びました。



7人での会話は英語中心でしたが、スムーズなコミュニケーションとは言えず、「英語、もっと上手に話せるようになりたくない？ 就職でも有利だよ。私たち、無料で英会話レッスンしてるよ」と誘ってきたそう。



4人のうちのハルカさんを含む2人が興味を示すと、「キャンパス内ではできないの。ミナミ（心斎橋）に教室があるから、そこにおいでよ」「いつにする？」と話を進めてきました。



しかし、授業やアルバイトの予定があり、近日中は難しいことを伝えると、「また別の日にあらためて日程を決めよう」とその日はそれで解散となりました。



「無料？」「キャンパス外で？」に怪しいの声

しかし、ハルカさんが母親に、外国人と遊んだこと＆無料で英会話レッスンを受けられることを伝えると、「それって大丈夫？」と疑いの目。



「初回は無料で、高額ローンを組まされるのでは？」「なんていう、英会話教室か聞いた？」「英会話はきっかけで、変な勧誘ではないの？」「なぜ、大学関係者ではない人が大学内で勧誘？許可は受けてるの？」と矢継ぎ早に質問され、不安が高まりました。



翌日、一緒に遊んだ友達に「昨日の英会話無料レッスン、どう思った？」と聞いたところ、乗り気ではなかった2人は「英会話を無料で教える、と言われた時点でおかしい」「大学ではない場所に行かせたいのは怪しい」「英会話でおびき寄せているのでは？」と、その時点で疑念を抱いたと告白。



その後、「次、いつ会う？」と届きましたが、返事をせずブロック。「もし、次にキャンパス内で会っても、興味がない、と断ろう！」と5人で共有しています。



「実は、他の学生グループに話しかけている3人組をチラリと見かけました。注意深く見ていると、周辺には学生たちに声をかける同じような組み合わせ（日本人と外国人）の人たちがいたような気がします」とハルカさん。



詐欺・闇バイト・カルト集団や宗教サークル・投資・マルチ商法などの勧誘については知っていて、注意もしていたものの、自分の身に “かもしれない”があったことに驚きを隠せません。



「実際には、私たちは何の被害も受けていません。会話をしたり、遊んだりしている時はすごく楽しくて、こうやって世界が広がっていくんだ！友達ができた！と感じました。



ただ英語でコミュニケーションを取りたいだけの人たちだったかもしれないのに、疑惑の目を持ってしまったことも残念に思います。これからは出会う人全員を疑ってかからないといけないのでしょうか。



でも、母や気づいた友達の話すように、英語をきっかけに良くない世界へ招き入れられる可能性もあったかも、と思うとゾッとします」



入学式を終えた大学1年生にとって、春は刺激的な日々です。新たな友達との出会いやサークル活動など楽しいことが目白押しですが、思わぬところに落とし穴も。



「今やっているバイトより簡単に稼げる」「人脈作りに役立つ」「セミナーを受ければ就職に有利」など大学生の不安につけ込むような言葉で、巧みに近づいてきます。各大学の公式サイトでは注意喚起がおこなわれているものの、「新しい友だち」と認識してしまうことで警戒心が低くなってしまいます。



詐欺・闇バイト・カルト集団や宗教サークル・投資・マルチ商法などの勧誘に、「わかっているから大丈夫」「自分は関係ない」と思わず、慎重な行動を心がけてください。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・宮前 晶子）