紅しょうが・稲田美紀、地元のロケ中に突然の涙 「しんどい思いしてた」激白へ
お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、きょう8日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】おいしそう！紅しょうが稲田が訪れた「焼肉 味楽」の肉
今回は、「北摂vs泉州★食のプロが推す『ホンマに美味い店！三番勝負』」と題し、料理人や雑誌ライターなど「食のプロ」が太鼓判を押す、地元の名店を紹介する。
北摂グルメは、豊中生まれ千里中央育ちの藤井隆がリポート。隠れた名店の多いグルメタウン、石橋にある創作中華「茶割×中華 匠」へ。食のプロが「中毒性抜群！」と絶賛するニラ山盛りの衝撃的なめん料理に、いつも以上のハイテンションぶりを見せる。
一方、泉州グルメのリポーター、和泉市出身の稲田は、なぜか冒頭からローテンション。初の一人ロケで緊張しているという稲田は、堺の精肉店が営む昭和テイストの「焼肉 味楽」へ。国産牛がお値打ち価格で食べられるだけでなく、もやしとキムチの無料サービス付きという高コスパで、地元民から絶大な支持を集めるケムモク系焼肉店だ。
そこで食のプロが一押しするハラミを食べた稲田は、「お肉もおいしいんですけど、タレもパンチが強い。ムチャクチャおいしい！」とその味わいに目を見張る。しかしすぐに箸をおくと、感極まったように涙ぐみ、「ホンマにつらいこと多かったんです年末とか。大阪で恋愛して、しんどい思いしてたんで。大阪を嫌いになりそうやったんですけど…おいしい料理あるんやって知れてよかったです！」と激白し、お店の人を戸惑わせる事態に。
地元に帰ってホッとしたのか、気持ちがあふれ出てしまう稲田に、スタジオもびっくり。ゲストの鈴木紗理奈が「このロケの仕方、いま絶賛、恋してるんじゃないですか？よゐこの濱口さんも、恋愛するとおもしろくなくなってた！」と勝手に分析し、大きな笑いが起きる。
【番組カット】おいしそう！紅しょうが稲田が訪れた「焼肉 味楽」の肉
今回は、「北摂vs泉州★食のプロが推す『ホンマに美味い店！三番勝負』」と題し、料理人や雑誌ライターなど「食のプロ」が太鼓判を押す、地元の名店を紹介する。
北摂グルメは、豊中生まれ千里中央育ちの藤井隆がリポート。隠れた名店の多いグルメタウン、石橋にある創作中華「茶割×中華 匠」へ。食のプロが「中毒性抜群！」と絶賛するニラ山盛りの衝撃的なめん料理に、いつも以上のハイテンションぶりを見せる。
そこで食のプロが一押しするハラミを食べた稲田は、「お肉もおいしいんですけど、タレもパンチが強い。ムチャクチャおいしい！」とその味わいに目を見張る。しかしすぐに箸をおくと、感極まったように涙ぐみ、「ホンマにつらいこと多かったんです年末とか。大阪で恋愛して、しんどい思いしてたんで。大阪を嫌いになりそうやったんですけど…おいしい料理あるんやって知れてよかったです！」と激白し、お店の人を戸惑わせる事態に。
地元に帰ってホッとしたのか、気持ちがあふれ出てしまう稲田に、スタジオもびっくり。ゲストの鈴木紗理奈が「このロケの仕方、いま絶賛、恋してるんじゃないですか？よゐこの濱口さんも、恋愛するとおもしろくなくなってた！」と勝手に分析し、大きな笑いが起きる。