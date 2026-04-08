アメリカとイスラエルが7日、イランのカーグ島の軍事拠点を攻撃しました。トランプ大統領が一方的に提示した交渉期限が迫る中、イランへの攻撃を強め圧力をかける狙いがあるとみられます。

NBCは7日、アメリカ当局者の話として、アメリカ軍が6日夜、イランの石油の輸出拠点であるカーグ島で「軍事目標」数十か所を攻撃したと報じました。

イランのペゼシュキアン大統領は攻撃があったことを認めたうえで、「インフラへの被害は一切ない」と強調しています。

一方、イスラエル軍は7日、イランのテヘランやタブリーズなどにある8か所の橋を攻撃したと発表しました。イスラエル側は「武器の輸送などに使われるのを阻止するために攻撃した」と主張していますが、ロイター通信によりますと、民間人の犠牲者が出ているということです。

トランプ大統領が一方的に設定した交渉期限を前に攻撃を強め、イラン側に圧力をかけているとみられます。

一方、イラン国内では7日、一部地域で、国民が火力発電所や橋の上などにイラン国旗を持って集まり、「人間の鎖」として攻撃に抵抗する姿勢を示していました。