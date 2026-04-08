スコアメークの大前提！正しいセットアップの手順とは【三觜喜一のKWレッスン】

セットアップの手順【三觜喜一のキーワードレッスン】

飛球線後方に目を置いた状態でフェースを合わせる

ショットをする際には、クラブフェースを目標にスクェアにセットすることが必要で、これはかなり重要なことです。しかし、多くのアマチュアは、その方法を知らないように思われます。セットアップはまず、ターゲットとボールを結んだいわゆる「ターゲットライン」の後方に立つことから始まるのですが、このとき少なくともボールから3メートル以上は離れるようにしてください。できれば、そこからクラブを右手で持ちながら、3歩でボールに近づくことをルーティンにしてもらいたいと思います。女性の場合は5歩を目安にしてください。そして自分の目線がボールの後ろにあるうちに、真後ろからフェースを合わせ、ボールと目印となるスパット、ターゲットを結ぶラインにスクェアにセットします。

このとき目線がターゲットラインの左側に来てしまうと、目の錯覚でスパットがまっすぐな場所にあると感じられなくなってしまうので、目線がターゲットラインと同一線上にあるか、できるだけ近い場所でフェースを合わせるようにしましょう。アドレスのチェックポイントはいろいろありますが、なかでも構える向きはとても重要ですし、修正しやすいポイントでもあります。アマチュアは右を向いて構えてしまうことが多いのですが、その原因はターゲットラインと目線がズレていることにあります。目標に対してスクェアなアドレスを作った上で、ターゲットラインがどのように見えるかを確認してみてください。その感覚に慣れることがスコアメークの大前提です。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一